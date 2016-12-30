Сидней – Брисбен Роар. Прогноз на матч (30.12.2016)

Сидней примет Брисбен Роар в матче 13-го тура Чемпионата Австралии. Команды претендуют на самые высокие места в этом сезоне, на данный момент в турнирной таблице занимая 1-ю и 3-ю позиции соответственно.





На двоих Сидней и Брисбен проиграли лишь однажды – уступили гости по предстоящему поединку. К тому же у Брисбена на три ничьи больше, поэтому и его отставание от Сиднея составляет 9 очков. Конечно, победа более важна в такой ситуации именно для Роар, вот только обыграть грозного соперника на его поле будет очень сложно.





Брисбен мало забивает, а значит, имеет шанс победить только с минимальным счетом. Вряд ли игра получится остроатакующей – гости прижмутся к своим воротам, действуя на контратаках, да и Сидней большими силами не пойдет вперед, учитывая, что находится команда на безопасном расстоянии от преследователей. Прогноз – ничья 0:0 в первом тайме и лишь один гол после перерыва.