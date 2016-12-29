Россия U20 – США U20. Прогноз на матч (29.12.2016)

На Чемпионате Мира по хоккею среди сборных до 20 лет сыграют национальные команды России и США. Поединок пройдет на американской земле, а точнее на льду, имея ввиду хоккей, поэтому фаворитом встречи являются номинальные гости.





Но не только из-за географического положения США котируется выше россиян. В отличие от соперника, американцы на турнире еще не проигрывали, а в единственном поединке не оставили камня на камне от сборной Латвии – 6:1. Россия накануне деклассировала тех же прибалтов еще с более внушительным преимуществом, 9:1, но до этого команда была обыграна канадцами 5:3.





Исход противостояния России и США предугадать сложнее, чем результативность, а она, по всей видимости, порадует. Оба коллектива любят действовать в атакующей манере, вряд ли россияне отойдут от своего стиля, когда им нужна победа, да и американцы постараются сыграть на радость болельщикам, без боязни действуя против России. Прогноз – в каждом из периодов будут заброшены шайбы, в конечном итоге их окажется больше 5-ти.