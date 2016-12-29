Порту – Фейренше. Прогноз на матч (29.12.2016)

Порту примет Фейренше в рамках 2-го тура Кубка португальской лиги. На данный момент в квартете B гранд занимает вторую строчку, в стартовом поединке турнира сыграв вничью с Белененсешем 0:0.





Кстати, та потеря очков стала последней, в следующих 5-ти матчах Порту выиграл, причем добивался успеха зачастую уверенно. Фейренше, в свою очередь, только накануне в Примейре наконец-то не уступил, дома переиграв Пасуш де Феррейра 2:0. В 7-ми поединках до этого Фейренше терпел поражения, была бита команда и Порту 11-го декабря на своем поле со счетом 4:0.





Скорее всего, здесь никаких неожиданностей не произойдет – Порту на правах хозяина и явного фаворита без проблем разберется со скромным соперником, выиграв как первый, так и второй тайм. Итоговое преимущество Порту должно оказаться разгромным, на это и ставка.