Фенербахче – Менемен Беледияспор. Прогноз на матч (29.12.2016)

Фенербахче примет Менемен Беледияспор в рамках 4-го тура группового этапа Кубка Турции. Неделю назад гранд оказался сильнее в очной встрече 1:0, наверняка успешным для столичного клуба окажется и предстоящий поединок, в котором Фенербахче явный фаворит.





Сложившаяся ситуация в квартете обязывает Фенербахче выигрывать, ведь на данный момент команда занимает 2-ю строчку, проведя на один матч больше, чем Амедоспор и Генчлербирлиги. Менемен является главным конкурентом Фенербахче, которому уж как минимум нельзя уступать, да и ничья вряд ли устроит хозяев.





Фенербахче в прошлых трех поединках побеждал только с сухим счетом, предположим, что исключением не станет и предстоящая встреча, турецкий гранд продолжит серию, уверенно обыграв скромного соперника. Скорее всего, исход противостояния здесь решится еще до перерыва – хозяева забьют несколько мячей, после чего будут контролировать ход игры. Проноз – виктория Фенербахче со счетом 3:0.