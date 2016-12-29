Астон Вилла – Лидс. Прогноз на матч (29.12.2016)

Астон Вилла примет Лидс в рамках 24-го тура английского Чемпионшипа. После трех побед подряд некогда грозный Лидс добрался до 5-й строчки турнирной таблицы, то есть команда находится в зоне плей-офф и имеет все шансы побороться за выход в Премьер-Лигу.





Астон Вилла также мотивацию не потеряла, хоть бирмингемцы сейчас только на 10-й строчке, от того же Лидса отставая на 7 очков. Такое положение дел обязывает хозяев в предстоящей встрече побеждать, и не важно, если виктория будет добыта с минимальным счетом в скучной игре.





Учитывая манеру команд, предположить «низ» в этом поединке можно. В прошлом туре Астон Вилла после 4-х малорезультативных матчей на пару с Бертон Альбион организовала 3 гола – более известный клуб на своем поле выиграл 2:1, решающий мяч отправив в сетку ворот соперника в заключительной 15-минутке. Скорее всего, предпримет попытку Астон Вилла прижать в штрафной и Лидс в конце матча, что теоретически может дать плоды. Прогноз – Лидс отличится первым, но преимущество в счете не удержит, пропустив от Астон Виллы примерно на 80-й минуте.