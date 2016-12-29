Куньлунь – Адмирал. Прогноз на матч (29.12.2016)

Куньлунь примет Адмирал в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Китайский коллектив находится выше соперника в турнирной таблице и по праву считается фаворитом встречи, домашней для себя.





В прошлых матчах Куньлунь выглядел предпочтительнее Адмирала, выиграв в 3-х поединках из 4-х. Справедливости ради стоит отметить, что только однажды китайцы добились успеха в основное время, при этом и уступили накануне Амуру лишь по буллитам.





Адмирал находится в зоне плей-офф, но позиции команды шаткие, особенно после трех поражений в предыдущих 4-х матчах. Единственную встречу Адмирал выиграл на своем льду, деклассировав Югру 4:1, подобного разгрома не произойдет сейчас, ведь соперник по сезону более сильный, нежели коллектив из Ханты-Мансийска. Не стоит ожидать и легкой победы фаворита – хозяева если и добьются успеха, то с разницей в 1-2 шайбы. Прогноз – виктория Куньлуня со счетом 2:1.