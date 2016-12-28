Селтик – Росс Каунти. Прогноз на матч (28.12.2016)

Селтик примет Росс Каунти в рамках шотландской Премьер-Лиги. Только однажды в чемпионате на данный момент Селтик не смог выиграть, в последних же встречах команда вовсе не оставляет никаких шансов своим соперникам.





Несколько дней назад в гостях Селтик разбил Гамильтон 3:0, отличившись в каждом из таймов. Отметим надежную игру гранда в обороне, ведь и до встречи с Гамильтоном команда в нескольких поединках не пропускала, например, против Партика и того же Гамильтона, только в домашнем матче





Росс Каунти, в свою очередь, редко сохраняет ворота в неприкосновенности, пропуская едва ли не больше всех в лиге. Разгромом завершился прошлый очный поединок команд, который состоялся в октябре – Селтик деклассировал соперника в гостях 4:0.





Вряд ли в предстоящей встрече произойдет неожиданность – Селтик выиграет не только уверенно, но и, по всей видимости разгромно, учитывая класс команд. Вполне вероятно, что в очередной раз Селтик не пропустит, ставку же лучше всего сделать на минусовую фору.