Тузласпор – Галатасарай. Прогноз на матч (28.12.2016)

Тузласпор примет Галатасарай в матче Второго этапа группового этапа Кубка Турции. Это 4-й тур данной стадии турнира, и в нем может многое решится. На данный момент Галатасарай находится на 3-й строчке в квартете, то есть, не в зоне плей-офф, что обязывает гранда выигрывать у своего прямого конкурента.





В прошлом туре Тузласпор проиграл как раз-таки Галатасараю, но в гостях. Дома аутсайдер, несомненно, постарается дать бой, только вот шансы хозяев хотя бы зацепиться за ничью в поединке с мотивированным соперником близки к нулю.





В случае победы Галатасарая, которая более чем очевидна, стамбульский коллектив возглавит турнирную таблицу группы Е, опередив на один пункт Эрзинджанспор. Возможно, вырвется вперед Галатасарай и по количеству забитых мячей – на текущий момент показатель результативности команды только третий в квартете, гранду до лидерства по этому компоненту не хватает 5 голов. Прогноз – разгромная победа Галатасарая в предстоящей встрече.