Саутгемптон – Тоттенхэм. Прогноз на матч (28.12.2016)

Саутгемптон примет Тоттенхэм в рамках 18-го тура английской Премьер-Лиги. В турнирной таблице чемпионата команды занимают места в верхней половине и не в зоне Лиги Чемпионов, но расстояние между «шпорами» и «святыми» все же большое – 9 очков.





Тоттенхэм даже в случае победы не опередит в таблице своего злейшего врага – Арсенал, ведь команда отстает от «канониров» на 4 пункта, пусть они и провели на одну встречу больше. Саутгемптон же, выиграв, переместится на 7-ю строчку, что сохранит интригу в гонке за еврокубковые места.





Конечно, еще далеко в распределении участников еврокубков не все решено, но кажется, что Тоттенхэм финиширует как минимум выше Саутгемптона в таблице, если у команды не случиться черной полосы, в особенности сейчас. Скорее всего, в предстоящей встрече Тоттенхэм окажется сильнее с минимальным счетом, сам же матч не порадует результативном.