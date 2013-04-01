Металлург Новокузнецк – Сибирь. Прогноз на матч (28.12.2016)

Металлург Новокузнецк примет Сибирь в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева предстоящего поединка находятся в самом подвале турнирной таблицы Восточной конференции, в 43-х матчах сезона выиграв только в 10-ти, три из которых не в основное время.





Конечно, такая статистика «металлургов» не могла не повлиять на котировки букмекеров, но еще что не менее важно – мотивация гостей. Сибирь расположилась на 9-й строчке в таблице, то есть не в зоне плей-офф, что обязывает команду выигрывать не только в конкретном матче против аутсайдера, но и в следующих поединках.





В последнее время Сибирь выступал довольно неровно, добиваясь успеха и уступая поочередно. Сейчас очередь побеждать, скорее всего, так оно и случиться. Справедливости ради отметим, что у клуба из Новокузнецка шансы дать бой все-таки есть, по крайней мере, если судить по статистике прошлых очных встреч. В начале декабря сибиряки на своем льду потерпели поражение от Металлурга 2:1, а в октябре, также дома, с огромный трудом переиграли соперника лишь в овертайме.