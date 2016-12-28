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Чикаго – Виннипег. Прогноз на матч (28.12.2016)
Дата события: 28 декабря 03:30

Чикаго примет Виннипег в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Блэкхокс лидируют на Западе и являются явными фаворитами предстоящей встречи, несмотря даже на то, что в прошлых двух поединках команда проиграла.


Виннипег, в свою очередь, в 4-х последних матчах выиграл трижды, что само по себе отличный результат, а для команды из подвала турнирной таблицы Западной конференции в особенности. Виннипег сохраняет теоретические шансы на выход в плей-офф, но придется очень постараться, чтобы добиться цели.


Конечно, задачей минимум для Виннипега в предстоящей встрече станет ничья в основное время, а значит, гарантированные очки. Гости смогут дать бой фавориту, если проявят себя в атаке, как это случилось, например, в прошлом поединке, кстати также выездном, против Ванкувера. Виннипег оказался сильнее канадцев 4:1, причем до 20-й минуты второго периода команда проигрывала, пропустив от Ванкувера в самом дебюте матча.

Предлагаем сделать ставку на исход «Чикаго выиграет третий период – нет» за коэффициент 1,75 от букмекерской конторы Париматч.
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