10:04 (+3) 27 December 2016
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Бешикташ – Болуспор. Прогноз на матч (27.12.2016)
Дата события: 27 декабря 19:30

Бешикташ примет Болуспор в рамках Второго этапа Кубка Турции. Это 4-й тур данной стадии, до этого в 3-х поединках Бешикташ ни разу не уступил, уверенно захватив лидерство, как и полагается гранду. Болуспор расположился на 3-й строчке в квартете, что обязывает гостей набирать очки в каждой встрече из оставшихся.


Весьма сложно гостям будет дать бой Бешикташу, который на своем поле в этом сезоне уступил только клубу АЗ Алкмаар, и то, в товарищеском поединке. В предыдущих трех матчах в Стамбуле Бешикташ оказывался сильнее соперников, пусть и минимально победив Бурсаспор, Кайсериспор и Газиантепспор.


Бешикташ соскучился за уверенными победами, жажда разгромить Болуспор мотивирует хозяев. Скорее всего, они своего добьются, причем высокая вероятность того, что исход поединка решится еще в первой его половине. Прогноз – Бешикташ выиграет стартовую 45-минутку с разницей в 2 мяча, после чего будет контролировать ход встречи.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Бешикташа в первом тайме и матче» за коэффициент 1,82 от букмекерской конторы Париматч.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100