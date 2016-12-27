Бешикташ – Болуспор. Прогноз на матч (27.12.2016)

Бешикташ примет Болуспор в рамках Второго этапа Кубка Турции. Это 4-й тур данной стадии, до этого в 3-х поединках Бешикташ ни разу не уступил, уверенно захватив лидерство, как и полагается гранду. Болуспор расположился на 3-й строчке в квартете, что обязывает гостей набирать очки в каждой встрече из оставшихся.





Весьма сложно гостям будет дать бой Бешикташу, который на своем поле в этом сезоне уступил только клубу АЗ Алкмаар, и то, в товарищеском поединке. В предыдущих трех матчах в Стамбуле Бешикташ оказывался сильнее соперников, пусть и минимально победив Бурсаспор, Кайсериспор и Газиантепспор.





Бешикташ соскучился за уверенными победами, жажда разгромить Болуспор мотивирует хозяев. Скорее всего, они своего добьются, причем высокая вероятность того, что исход поединка решится еще в первой его половине. Прогноз – Бешикташ выиграет стартовую 45-минутку с разницей в 2 мяча, после чего будет контролировать ход встречи.