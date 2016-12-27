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Генк - Гент. Прогноз на матч (27.12.2016)
Дата события: 27 декабря 19:00

Генк примет Гент в рамках бельгийской Высшей лиги. После 20-ти туров команды занимают места в середине турнирной таблицы, что их, конечно, устраивать не может. Особенно плохо коллективы действуют в последних поединках – Генк в 4-х встречах уступил трижды при одной ничье, Гент дважды подряд проиграл, а до этого два раза делил очки с соперниками.


Ничья наиболее ожидаема и в предстоящем матче, хотя точнее сказать – букмекеры ни одной из сторон не отдают предпочтение. А все потому, что Гент хоть и выше соперника, но сыграет в гостях, где не раз уже оступался. Впрочем, последние выездные очные встречи для Гента оказались удачными – победа 2:1 в апреле этого года и виктория 1:0 в ноябре 2015-го.


Стоит отметить довольно низкую результативность команд в поединках друг с другом, особенно на фоне общей результативности в Чемпионате Бельгии. Это свидетельствует об осторожной манере игры как Генка, так и Гента, скорее всего, исключением не станет предстоящий матч. Прогноз – обе команды забьют, но «верх» так и не будет пробит, то есть, соперники разойдутся миром 1:1.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча меньше 3» за высокий коэффициент 1,51 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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