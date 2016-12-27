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Ливерпуль – Сток Сити. Прогноз на матч (27.12.2016)
Дата события: 27 декабря 19:15

Ливерпуль примет Сток Сити в рамках 18-го тура английской Премьер-Лиги. В турнирной таблице чемпионата «красные» занимают третью строчку, но имеют одну встречу в запасе – как раз-таки против Сток Сити.


Несомненно, Ливерпуль постарается воспользоваться возможностью в очередной раз превзойти Ман Сити, а вот до Челси пока не добраться – «синие» оторвались в таблице от мерсисайдцев на 9 очков, сметая всех на своем пути.


Что же касается Сток Сити, то команда надежд на еврокубки не питает, да и от вылета этот коллектив себя обезопасил, по крайней мере, на текущий момент. В прошлых турах Сток Сити не смог выиграть, но, справедливости ради стоит отметить класс соперников – Арсенала (поражение 3:1), Саутгемптона (ничья 0:0) и Лестера (ничья 2:2). Несомненно, и Ливерпулю Сток Сити даст бой, впрочем, как кажется, на всю встречу гостей не хватит.


В апреле на своем поле Ливерпуль разгромил Сток Сити 4:1, хотя в нескольких поединках до этого имел сложности против соперника, в мае 2015-го, например, и вовсе уступив 6:1. Подобного не произойдёт сейчас, да и таким же результативным матч не окажется.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча меньше 3,5» за коэффициент 1,67 от букмекерской конторы 1хбет.
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