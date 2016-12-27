08:26 (+3) 26 December 2016
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Хьюстон – Финикс. Прогноз на матч (27.12.2016)
Дата события: 27 декабря 03:00

Хьюстон примет Финикс в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. «Ракеты» неплохо выступают на Западе, на данный момент занимая 4-е место в турнирной таблице конференции. Не удивительно, что именно Хьюстон является явным фаворитом встречи, ведь его соперник проводит откровенно провальный сезон, находясь в самом подвале на Западе.


Накануне Финикс после серии неудач наконец-то смог выиграть – дома команда одолела скромную Филадельфию в результативном стиле. Но снова порадовать болельщиков у аутсайдера не получится – хотя бы сохранить лицо в поединке с Хьюстоном, отличающегося атакующей игрой, а значит, нередкими разгромами.


Скорее всего, Хьюстон в предстоящей встрече выиграет три из четырех четвертей, а итоговое преимущество Рокетс над Санс составит минимум 10 очков. Наверняка 1-я половина для хозяев окажется более успешной – в ней Хьюстон будет доминировать, а значит, именно на исход с форой до большого перерыва следует рассмотреть варианты для ставок.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Хьюстона в первой половине матча с форой -5,5» за коэффициент 1,7 от букмекерской конторы 1хбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100