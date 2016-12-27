Вашингтон – Милуоки. Прогноз на матч (27.12.2016)

Вашингтон Уизардс примет Милуоки Бакс в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Команды претендуют на выход в плей-офф, причем шансы гостей предстоящей встречи более высокие. 14 побед и 14 поражений в послужном списке Милуоки Бакс, тогда как Вашингтон, проведя на один поединок больше, выиграл только 13 раз, а вот уступил в 16-ти матчах.





Но позиции в таблице ничто в преддверии предстоящей игры. В ней Вашингтон выступит на своей площадке, а значит, именно столичный коллектив фаворит встречи. Две недели назад Уизардс дома одолели Бакс 110:105, а 24-го декабря в гостях потерпели сокрушительное поражение в Милуоки 123:96, то есть, место проведения матча играет едва ли не решающую роль в противостоянии примерно равных по классу команд.





Букмекеры ожидают здесь результативной игры, в первую очередь, конечно, от Вашингтона. Предположим, что хозяева начнут мощно, а вот середина матча (2-я и 3-я четверть) пройдет в равной борьбе, возможно даже с небольшим преимуществом гостей. Последняя 12-минутка еще в своем дебюте, как кажется, решит исход встречи – Вашингтон должен ее выиграть.