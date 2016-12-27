Лада – Салават Юлаев. Прогноз на матч (27.12.2016)

Лада примет Салават Юлаев в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В турнирной таблице Восточной конференции клуб из Тольятти находится ниже своего предстоящего соперника, имея минимальные шансы пробиться в плей-офф. У Салавата Юлаева ситуация куда лучше – команда расположилась на 5-й строчке, а в случае победы и вовсе может подняться в четверку сильнейших.





Конечно, позиции коллективов не могли не сказаться на котировках букмекерских контор. Несмотря на домашний статус встречи, Лада его аутсайдер, вполне вероятно, что хозяева уступят более мощному сопернику с разницей в 2-3 шайбы.





В единственном матче друг с другом в этом сезоне Салават Юлаев в Уфе без особых проблем разобрался с Ладой, забросив тольяттинцам по две шайбы во втором и третьем периодах – в итоге 4:2. Несомненно, и в предстоящей встрече ожидать от Салавата Юлаева результативного хоккея стоит уже после первого перерыва, скорее всего, вторую 20-минутку гости выиграют.