Халл Сити – Ман Сити. Прогноз на матч (26.12.2016)

Халл Сити примет Ман Сити в рамках 18-го тура английской Премьер-Лиги. «Горожане» в чемпионской гонке котируются довольно высоко, несмотря на свое 7-очковое отставание от лидирующего Челси. Также выше Сити на данный момент Ливерпуль, но мерсисайдцы, если опираться на коэффициенты букмекеров, из этой тройки имеют самые низкие шансы на трофей.





Ман Сити после серии неудач выиграл в двух предыдущих турах – 2:0 у Уорфорда, а также 2:1 у Арсенала – своего главного конкурента за 3-ю строчку. Халл Сити, в свою очередь, дважды подряд уступил, опустившись на последнюю позицию в турнирной таблице.





Конечно, Халл Сити будет очень сложно противостоять мотивированному Ман Сити, даже родные стены вряд ли спасут аутсайдера. Вполне вероятно, что здесь и вовсе дело закончится разгромом, особенно если Ман Сити уже в дебюте встречи сможет открыть счет.





Предположим, что «горожане» выиграют оба тайма, но все-таки ставить на такой исход довольно рискованно, ведь команда Гвардиолы может просто доигрывать поединок после перерыва, в стартовой 45-минутке отличившись, например, трижды.