Челси – Борнмут. Прогноз на матч (26.12.2016)

Челси примет Борнмут в рамках 18-го тура английской Премьер-Лиги. На дынный момент в турнирной таблице «синие» уверенно лидируют, опережая своего ближайшего преследователя на 6 очков, остальных еще больше. В 11-ти поединках чемпионата подряд «аристократы» выиграли, причем только Тоттенхэм и Ман Сити сумели отличиться против команды Антонио Конте.





Конечно, такая статистика не могла не сказаться на котировках букмекерских контор, но ведь иногда коэффициенты обманчивы, а любая серия рано или поздно заканчивается. Борнмут далеко на тот соперник, которого просто «положить на лопатки», даже если ты Челси. В таблице этот скромный коллектив находится на 10-й строке, то есть, расположился в самой ее середине. Особых надежд на более высокий места Борнмут не питает, да и значительно опуститься он не должен, при этом мотивацию Борнмут сохраняет всегда.





В прошлом сезоне Челси на своем поле был обыгран Борнмутом 1:0, и это при том, что поединок команд стал первым очным в истории. Да, во втором круге «синие» взяли уверенный реванш (4:1), но «фиаско» они помнят, возможно, это негативным образом скажется на игре номинального фаворита.