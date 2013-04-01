Манчестер Юнайтед – Сандерленд. Прогноз на матч (26.12.2016)

В рамках 18-го тура английской Премьер-Лиги Манчестер Юнайтед примет Сандерленд. Да, у «красных дьяволов» не сыграет Мхитарян, который после восстановления выглядел едва ли не лучшим в команде, демонстрируя свои лидерские качества, но и без него манкунианцы остаются явными фаворитами поединка с Сандерлендом.





Котировки букмекеров вполне понятны, ведь Юнайтед в предыдущих трех турах чемпионата набрал максимальное количество очков, обыграв Тоттенхэм, Кристал Пэлас и Вест Бромвич, да и вообще, в Премьер-Лиге команда проиграла лишь трижды, вряд ли Сандерленд станет четвертым обидчиком гранда.





В прошлом матче чемпионата Сандерленд выиграл у Уотфорда дома 1:0, но это не помогло команде выбраться из зоны вылета – «черные коты» на данный момент располагаются на 18-й строчке турнирной таблицы. Скорее всего, судьба Сандерленда в очередной раз будет решаться в самой концовке сезона, а сейчас гостям просто нечего противопоставить такому грозному сопернику, как Манчестер Юнайтед.