11:45 (+3) 25 December 2016
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Манчестер Юнайтед – Сандерленд. Прогноз на матч (26.12.2016)
Дата события: 26 декабря 17:00

В рамках 18-го тура английской Премьер-Лиги Манчестер Юнайтед примет Сандерленд. Да, у «красных дьяволов» не сыграет Мхитарян, который после восстановления выглядел едва ли не лучшим в команде, демонстрируя свои лидерские качества, но и без него манкунианцы остаются явными фаворитами поединка с Сандерлендом.


Котировки букмекеров вполне понятны, ведь Юнайтед в предыдущих трех турах чемпионата набрал максимальное количество очков, обыграв Тоттенхэм, Кристал Пэлас и Вест Бромвич, да и вообще, в Премьер-Лиге команда проиграла лишь трижды, вряд ли Сандерленд станет четвертым обидчиком гранда.


В прошлом матче чемпионата Сандерленд выиграл у Уотфорда дома 1:0, но это не помогло команде выбраться из зоны вылета – «черные коты» на данный момент располагаются на 18-й строчке турнирной таблицы. Скорее всего, судьба Сандерленда в очередной раз будет решаться в самой концовке сезона, а сейчас гостям просто нечего противопоставить такому грозному сопернику, как Манчестер Юнайтед.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Манчестер Юнайтед в первом тайме и матче» за высокий коэффициент 1,8 от букмекерской конторы Париматч.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100