Лестер – Эвертон. Прогноз на матч (26.12.2016)

Лестер примет Эвертон в матче 18-го тура английской Премьер-Лиги. После фееричного прошлого сезона, «лисы», конечно, сдали весьма существенно, на данный момент в турнирной таблице чемпионата занимая низкое 15-е место. Более того, в случае поражения команда Раньери рискует опуститься в зону вылета, об амбициях подняться в еврокубковую зону говорить вовсе не приходится.





А вот Эвертон ставит перед собой цель занять итоговую 5-ю позицию, и это как минимум. Конечно, сделать такой рывок будет очень сложно, ведь ливерпульский клуб только на 9-й строчке, отставая от пятой команды в таблице (Тоттенхэма) на 10 очков.





В прошлом туре чемпионата Эвертон в очередной раз проиграл, хотя, что интересно, у «ирисок» столько же поражений, сколько и побед – по 6, да и разница мячей равна нулю. Уступил Эвертон Ливерпулю на своем поле, пропустив от принципиального соперника на последней минуте встречи (1:0).





Эвертон предпримет попытку реабилитироваться перед болельщики, но задача перед подопечными Кумана стоит не из простых, так как Лестер дома, да еще и сейчас наиболее опасен, и, кажется, в своей лучшей форме должен подойти к отрезку сезона после Рождества.