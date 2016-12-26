Арсенал – Вест Бромвич. Прогноз на матч (26.12.2016)

Арсенал примет Вест Бромвич в рамках 18-го тура английской Премьер-Лиги. В двух прошлых поединках чемпионата «канониры» проиграли, тем самым опустившись на 4-ю строчку турнирной таблицы. Вест Бромвич, в свою очередь, не уступал сериями, хотя и находится команда ниже – на 8-м месте.





Арсенал не считается главным претендентом в борьбе за трофей, но определенные надежны лондонцы еще хранят, на 9 пунктов отставая от лидирующего Челси. Многое будет завесить от матчей концовки года, не исключено, что «аристократы» оступятся несколько раз, Арсенал же не имеет права терять очки.





Менее мотивирован Вест Бромвич, хотя перспективы подняться как никогда высоко у команды есть. Скорее всего, в гостевой встрече Вест Бровмич не окажет должного сопротивления фавориту, уступив как в первом тайме, так и во всей игре. Стоит здесь ожидать гола уже в дебюте встречи, причем Арсенал свое преимущество в счете до перерыва способен превратить сразу в несколько забитых мячей.