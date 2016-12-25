Нефтехимик – СКА. Прогноз на матч (25.12.2016)

Нефтехимик примет СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Питерский клуб уверенно лидирует на Западе, накануне достигнув отметки сто очков. В 8-ми поединках подряд команда не знает поражений, но в двух последних встречах была близка к неудаче, обыграв московское Динамо лишь по буллитам, а Ладу в овертайме.





Нефтехимик, в свою очередь, трижды проиграл, что негативным образом сказалось на перспективах команды пробиться в плей-офф турнира. На данный момент в таблице Восточной конференции Нефтехимик находится на 11-м месте, на 4 очка отставая от 8-го Барыса, при этом у нижнекамского коллектива на один сыгранный матч больше.





Предположим, что в этой встрече никаких неожиданностей не произойдет – СКА выиграет уверенно, например, точно так же, как и в сентябрьском поединке в Питере – 5:1. Тогда, кстати, первый период оказался безрезультативным, а во второй 20-минутке СКА включился и сумел забросить сразу трижды, не пропустив.