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Нефтехимик – СКА. Прогноз на матч (25.12.2016)
Дата события: 25 декабря 16:00

Нефтехимик примет СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Питерский клуб уверенно лидирует на Западе, накануне достигнув отметки сто очков. В 8-ми поединках подряд команда не знает поражений, но в двух последних встречах была близка к неудаче, обыграв московское Динамо лишь по буллитам, а Ладу в овертайме.


Нефтехимик, в свою очередь, трижды проиграл, что негативным образом сказалось на перспективах команды пробиться в плей-офф турнира. На данный момент в таблице Восточной конференции Нефтехимик находится на 11-м месте, на 4 очка отставая от 8-го Барыса, при этом у нижнекамского коллектива на один сыгранный матч больше.


Предположим, что в этой встрече никаких неожиданностей не произойдет – СКА выиграет уверенно, например, точно так же, как и в сентябрьском поединке в Питере – 5:1. Тогда, кстати, первый период оказался безрезультативным, а во второй 20-минутке СКА включился и сумел забросить сразу трижды, не пропустив.

Предлагаем сделать ставку на исход «СКА забросит во втором периоде» за коэффициент 1,4 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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