Лада – Северсталь. Прогноз на матч (25.12.2016)

Лада примет Северсталь в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команды не на главных ролях в своих конференциях, более того, особых шансов у Северстали, а в особенности у клуба из Тольятти пробиться в плей-офф нет.





Но проигрывать, конечно, в битве аутсайдеров никто не хочет, а значит, мотивация у Лады и Северстали есть. Хозяева предстоящего поединка в матчах ранее демонстрировали характер, если уступая, то с боем. Последние 4 встречи с участием Лады уходили в овертайм, не исключено, что так же случиться и сейчас, хоть тольяттинцы и являются фаворитами.





Северсталь, кстати, также не проигрывала и не выигрывала с разницей в 3 и более шайб довольно долгое время, а именно с начала ноября. Не стоит забывать о 10-матчевой серии команды из одних лишь неудач. Да, Северсталь выиграл в предыдущих 3-х поединках дважды, еще раз уступив в овертайме, но это не значит, что с соперником уровня Лады гости разберутся.