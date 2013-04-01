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Барыс – Металлург Магнитогорск. Прогноз на матч (25.12.2016)
Дата события: 25 декабря 13:00

Барыс примет магнитогорский Металлург в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Обе команды имеют мотивацию, но она у них совершенно разная. Действующий обладатель Кубка Гагарина пытается сохранить лидерство в Восточной конференции – на данный момент преимущество Металлурга над Авангардом в таблице составляет 6 очков, к тому же «металлурги» имеют матч в запасе. А вот Барыс расположился на 8-й строчке, но из зоны плей-офф в любой момент может вылететь.


Последние поединки как Барыса, так и Металлурга а большинстве своем были результативными, например, казахи накануне проиграли дома Трактору 6:3, а Металлург в Братиславе разобрался со Слованом 4:2. Предположим, что и предстоящая встреча порадует заброшенными найбами, особенно, если Барыс предпримет попытку действовать с позиции силы.


В октябре Металлург обыграл в Магнитогорске Барыс 3:1, подобный счет можно ожидать и сейчас, хотя и результат 3:2 не менее возможнен, учитывая мотивацию казахов, да и домашний статус матча для них.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча больше 4,5» за коэффициент 1,52 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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