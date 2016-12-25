Авангард – Трактор. Прогноз на матч (25.12.2016)

Авангард примет Трактор в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команды расположились в зоне плей-офф Восточной конференции, причем им, по всей видимости, уже ничто не угрожает. Поэтому и особой мотивации побеждать как у Трактора, так и Авангарда нет, разве что последние постараются порадовать своих болельщиков.





Авангард выше Трактора в турнирной таблице. Накануне омский коллектив впервые за 7 поединков проиграл – 1:0 минскому Динамо дома. Интересно, что до этого Авангард отметился сразу девятью шайбами во встрече с рижским Динамо – 9:3.





Не совсем ясно, как же будут развиваться события в предстоящем матче. Авангард фаворит поединка, но Трактор уже обыгрывал соперника, будучи аутсайдером. Например, в конце октября в Челябинске хозяева оказались сильнее 3:1, тем самым взяв реванш за фиаско с таким же счетом в начале октября. Скорее всего, и сейчас команды на двоих отличатся минимум 4 раза, на это и ставка.