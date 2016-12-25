Кливленд – Голден Стэйт. Прогноз на матч (25.12.2016)

Кливленд примет Голден Стэйт в центральном матче игрового дня, а, возможно, и первой половины сезона регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Букмекеры отдают предпочтение «воинам», даже несмотря на их поражение в финале прошлого сезона.





Голден Стэйт усилился Кевином Дюрантом и, кажется, набрал чемпионскую форму, выиграв уже несколько матчей подряд. Уорриорз уверенно лидируют на Западе, в пассиве имея только 4 поражения, одно из которых в овертайме. Кливленд же уступал в 6-ти поединках – Кавальерс также в лидерах, опережая на Востоке такие коллективы, как Торонто и Бостон.





В последних встречах «регулярки» Голден Стэйт преодолевал отметку 100 набранных очков, предположим, что так случиться и в предстоящей встрече. В финале прошлого сезона Голден Стэйт в гостях забрасывал 101, 97 и 90 очков, будучи наиболее результативным либо во второй, либо в четвертой четверти.

Скорее всего, и сейчас «воины» отдадут преимущество сопернику в начале поединка или после перерыва, но будут постепенно набирать. Предположим, что ни одна из четвертей не окажется равной, что в итоге, как ни парадоксально, приведет примерно к равному счету, возможно, к овертайму.