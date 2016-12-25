Нью-Йорк – Бостон. Прогноз на матч (25.12.2016)

Нью-Йорк Никс примет Бостон Селтикс в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Поединок пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в крупнейшем городе Соединенных Штатов, да еще и на Рождество, а значит, в этой встрече обеим командам принципиально важно будет победить.





Интересно, что шансы соперников на викторию расцениваются как абсолютно равные, разве что некоторые букмекеры небольшое предпочтение отдают гостям. Бостон находится выше Нью-Йорка в турнирной таблице Восточной конференции, занимая 3-ю позицию, тогда как Никс на 5-й строчке.





Показатели команд примерно равны, а значит, в случае победы Нью-Йорка, например, Никс опередят Бостон, а еще они будут иметь один матч в запасе.

Такое развитие событий предполагать можно, но не факт, что Бостон так просто отдаст победу. В единственной очной встрече этого сезона Селтикс дома без проблем одолели Нью-Йорк 115:87, зачастую успешнее был Бостон и до этого.