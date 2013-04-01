Галатасарай – Аланьяспор. Прогноз на матч (25.12.2016)

В 16-м туре турецкой Суперлиги Галатасарай примет клуб Аланьяспор. Конечно, команды совершенно разного класса, отсюда и подобные котировки букмекерских контор – Галатасарай явный фаворит, коэффициенты на его победу не превышают отметку 1,5.





В победу Галатасарая над Аланьясопром верится еще и потому, что в последнее время стамбульский коллектив не проигрывал, продвинувшись благодаря этому в Кубке Турции, а также несколько улучив позиции в чемпионате страны.





На данный момент в таблице Суперлиги Галатасарай занимает третью строчку, отставая от лидирующего Башакшехира на 5 пунктов. Конечно, такой расклад гранда устраивать не может, а значит, он сделает все возможное, чтобы как можно быстрее настигнуть соперников (еще Бешикташ).





Предположим, что Галатасарай добьется своего в предстоящей встрече, обыграв Аланьяспор уверенно, например, в 2-3 мяча. В единственном очном поединке, пусть и товарищеском, Галатасарай деклассировал Аланьяспор 6:2, подобного можно ожидать и сейчас.