Рейнджерс – Инвернесс. Прогноз на матч (24.12.2016)

Рейнджерс примет Инвернесс в рамках 19-го тура шотландской Премьер-Лиги. Хозяева по предстоящему поединку здорово начали сезон, но, конечно, после возвращения в элиту команде довольно сложно было бы сразу же бороться за чемпионство со своим извечным соперником – Селтиком.





Рейнджерс уверенно на 2-й строчке турнирной таблицы, имея в активе серию из трех побед подряд. Наверняка Рейнджерс выиграет и 4-й раз, тем более сыграет он дома с Инвернессом – отнюдь не сильной командой из подвала лиги.





В последних двух встречах Инвернесс сумел не проиграть, но до этого команда в 4-х матчах подряд оказывалась в роле неудачника. Отметим, что если Инвернесс забивает, то зачастую по одному мячу. Именно столько смогут отличиться гости против Рейнджерс, чего, конечно, окажется мало для итоговой ничьи, не говоря уже о победе.





Прогноз – Рейнджерс уверенно выиграет, причем победит гранд не только в матче, но и в каждом из таймов. В соответствии с этим предположением и ставка.