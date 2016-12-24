Гамильтон – Селтик. Прогноз на матч (24.12.2016)

Гамильтон примет Селтик в рамках 19-го тура шотландской Премьер-Лиги. Вряд ли здесь есть хоть капля интриги, ведь Селтик намного превосходит своего соперника в классе, а в этом сезоне он еще и ни разу не проигрывал в чемпионате, более того, только однажды сыграл вничью.





Гамильтон в последнее время выступал неудачно, проиграв, например, в двух предыдущих встречах. Вообще, у команды в активе только две победы – это худший показатель в лиге, при этом Гамильтон располагается не в самом низу турнирной таблицы.





В случае поражения и успеха конкурентов в параллельных матчах, Гамильтон рискует опуститься в самый подвал таблицы, откуда команде такого уровня будет достаточно сложно выбраться. Отобрать очки у Селтика является задачей практически нерешаемой, особенно, если продемонстрировать тот футбол, что и год назад. Напомним, что в январе Селтик на своем поле разбил Гамильтон 8:1, но после этого, кстати, в гостевой встрече шотландский гранд разошелся миром с аутсайдером 1:1. Предположим, что подобного не повторится – Селтик снова уверенно возьмёт верх.