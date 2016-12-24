Брешия – Верчелли. Прогноз на матч (24.12.2016)

Брешиа примет Верчелли в рамках 20-го тура итальянской Серии В. Конечно, такому именитому клубу, как Брешиа, не очень комфортно располагаться в середине турнирной таблице второй по значимости лиги в Италии, но особых перспектив подняться выше у команды нет.





Многое зависит от предстоящих поединков, ведь, если Брешиа выдаст серию из нескольких побед подряд, то зацепится за топ-8, а значит, вернется в гонку за выход в Серию А. Соперник Брешии таких надежд не питает тем более, ему бы не вылететь по итогам сезона.





На данный момент Верчелли располагается на 16-м месте, при этом набрала команда лишь на 2 очка меньше Брешии. И все же обогнать соперника по предстоящей встречи будет очень тяжело, к тому же поединок пройдет на поле Брешии, где хозяева в 9-ти матчах подряд не знают горечи поражений.





Скорее всего, здесь никаких неожиданностей не будет – Брешиа уверенно выиграет встречу, отличившись, например, дважды, тогда как гости результативностью не порадуют. Возможно, исход противостояния решится уже в первом тайме, в котором Брешиа сыграет в мощный прессинг, в атакующем стиле, не забывая и об обороне.