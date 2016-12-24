Детройт – Голден Стэйт. Прогноз на матч (24.12.2016)

Голден Стэйт отправится в гости к Детройту в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. «Воины» проиграли 3 встречи с начала сезона в основное время и один поединок в овертайме, но, несмотря на это, продолжают уверенно лидировать на Западе.





В преддверии важнейшего матча против Кливленда, Уорриорз предстоит сразится с соперником, который к топ отнести, конечно, нельзя. Да, Детройт не явный аутсайдер и имеет шансы пробиться в плей-офф, но в последнее время команда явно сдала, уступив, например, в 4-х предыдущих встречах.





Голден Стэйт по праву считается явным фаворитом поединка, единственное, что может помешать Уорриорз одержать 7-ю победу подряд – излишняя осторожность перед встречей с Кавальерс. Не стоит забывать и о фиаско «воинов» в прошлом сезоне – они в Детройте уступили год назад 113:95.





Учитывая все обстоятельства, предположим, что Голден Стэйт в предстоящей встрече включится в одной из четвертей, постараясь создать себе солидное преимущество в счете, которого должно хватить для итогового успеха.