Ювентус – Милан. Прогноз на матч (23.12.2016)

Ювентус примет Милан в матче Суперкубка Италии. Напомним, что именно эти команды встретились в финале Кубка прошлого сезона – «Старая синьора» на правах фаворита выиграла, но в борьбе.





Скорее всего, примерно равным получиться и предстоящая встреча, в которой букмекеры снова явное предпочтение отдают туринцам. Ювентус выиграл в 4-х поединках подряд, в том числе у своего главного конкурента в борьбе за «скудетто» Ромы (1:0). Милан в этом сезоне также весьма неплох, занимая позицию в лидирующей группе, только вот «россо-нери» в предыдущих матчах своих болельщиков не радовали – поражение 1:0 от Ромы и домашняя ничья с Аталантой 0:0.





Милан в октябре на своем поле сумел обыграть Ювентус, чего давно не случалось. Но повторить успех миланцам будет весьма сложно, учитывая неплохую форму соперника, а также жажду Юве взять реванш за фиаско в Милане. Скорее всего, фаворит найдет лазейки в воротам соперника, если не разгромив Милан, то в определенный отрезок игры действуя с огромным превосходством. Предположим, что это будет концовка первого тайма.