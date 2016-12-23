Данди – Хартс. Прогноз на матч (23.12.2016)

Данди примет Хартс в матче 19-го тура Чемпионата Шотландии. Команды не лучшим образом действовали в последнее время, в 6-ти поединках на двоих проиграв 3 раза, еще трижды сыграв вничью.





Хартс сохранил 4-ю строчку турнирной таблицы, при лучшем раскладе команда опередит Абердин, но вряд ли составит конкуренцию Рейнджерс и Селтику, оторвавшихся уже достаточно далеко. Данди таких перспектив не имеет, более того, гости предстоящего поединка рискуют в случае неудачи опуститься на 12-ю строчку в таблице, которая является последней.





В 2016-м году команды провели две очные встречи. Оба раза Хартс оказывался сильнее соперника в рамках Чемпионата Шотландии, причем выигрывал Хартс с сухим счетом – 1:0 в гостях и 2:0 дома. Учитывая мотивацию Хартса, предположим, что и в предстоящем матче этот коллектив будет ближе к победе.





Скорее всего, Данди на правах хозяев начнет мощно, но пропустит от грозного соперника в промежуток с 30-й по 60-ю минуты. Итоговая виктория Хартса в 1 мяч будет означать, что гости засушили игру, соответственно, вторая половина встречи не порадует голевыми моментами.