Америка – Тигрес. Прогноз на матч (23.12.2016)

В первом матче финала плей-офф Высшего мексиканского дивизиона сойдутся Америка и Тигрес. В этом поединке шансы команд на победу абсолютно равны, поэтому ничья здесь смотрится вполне логичным исходом.





Америка недавно вернулась из Японии, где на Клубном чемпионате мира заняла неутешительное для себя 4-е место. Мексиканский гранд преодолел стадию четвертьфинала, одолев Чонбук Моторс 2:1, но потом не имел шансов против мадридского Реала, уступив будущему обладателю трофея 2:0. Во встрече за 3-е место в тяжелейшей борьбе Америка потерпела неудачу, в серии пенальти отдав бронзовые медали Атлетико Насьональ. При этом стоит отметить волю к победе мексиканцев – они проигрывали 2:0 к 26-й минуте, но смогли собраться и едва не вырвать викторию в основное время.





Если говорить об очных встречах команд, то в последнее время преимущество ни у одной из сторон нет. Тигрес выигрывал у Америки в 2016-м году более уверенно, причем даже на выезде оказывался сильнее с разгромным счетом 3:0, поэтому именно гостям сейчас стоит отдать предпочтение.