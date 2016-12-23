Коламбус – Питтсбург. Прогноз на матч (23.12.2016)

Коламбус примет Питтсбург в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Команды расположились в верхней части турнирной таблицы Восточной конференции, занимая 3-е и 1-е место соответственно. При этом плотность в лидирующей группе настолько велика, что хозяева, победив, окажутся выше «пингвинов» и, имея на 3 сыгранных поединка меньше, будут опережать действующего обладателя Кубка Стэнли на 2 очка.





Такое развитие событий, конечно, Питтсбург не может допустить. Несмотря на феноменальную форму соперника, а Коламбус выиграл в 10 встречах подряд, гости не являются аутсайдерами, более того, некоторые букмекерские конторы отдают предпочтение Пингвинз.





Тому есть некоторые причины. Например, стоит отметить викторию Питтсбурга накануне в поединке с Нью-Йорк Рейнджерс 7:2, тогда как Коламбус с большим трудом и не в основное время обыгрывал Ванкувер и Лос-Анджелес. В пользу Питтсбурга и статистика последних очных матчей – 5:2 в декабре прошлого года и 3:2 весной.