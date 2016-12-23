19:35 (+3) 22 December 2016
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Коламбус – Питтсбург. Прогноз на матч (23.12.2016)
Дата события: 23 декабря 02:00

Коламбус примет Питтсбург в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Команды расположились в верхней части турнирной таблицы Восточной конференции, занимая 3-е и 1-е место соответственно. При этом плотность в лидирующей группе настолько велика, что хозяева, победив, окажутся выше «пингвинов» и, имея на 3 сыгранных поединка меньше, будут опережать действующего обладателя Кубка Стэнли на 2 очка.


Такое развитие событий, конечно, Питтсбург не может допустить. Несмотря на феноменальную форму соперника, а Коламбус выиграл в 10 встречах подряд, гости не являются аутсайдерами, более того, некоторые букмекерские конторы отдают предпочтение Пингвинз.


Тому есть некоторые причины. Например, стоит отметить викторию Питтсбурга накануне в поединке с Нью-Йорк Рейнджерс 7:2, тогда как Коламбус с большим трудом и не в основное время обыгрывал Ванкувер и Лос-Анджелес. В пользу Питтсбурга и статистика последних очных матчей – 5:2 в декабре прошлого года и 3:2 весной.

Предлагаем сделать ставку на исход «ничья или победа Питтсбурга в основное время» за коэффициент 1,57 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100