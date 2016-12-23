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Адмирал – Югра. Прогноз на матч (23.12.2016)
Дата события: 21 декабря 11:30

Адмирал сыграет с Югрой в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева предстоящей встречи имеют более серьезную турнирную мотивацию, ведь они ведут борьбу за выход в плей-офф, тогда как коллектив из Ханты-Мансийска наверняка уже не «восстанет из пепла» и потерял надежду.


Адмирал находится в Восточной конференции на 8-й строчке, несколько усугубив свое положение после двух поражений подряд. Отметим, что очень много Адмирал пропускает как для середняка, например, даже Нефтехимику команда позволила отличиться 5 раз, в итоге выиграв 7:5.


Предположим, что Югра против Адмирала сыграет результативно, хотя это и не означает успех для гостей. В прошлой выездной встрече против Адмирала Югра отличилась трижды, но в итоге уступила 4:3, подобное развитие событий вполне ожидаемо и сейчас. С другой стороны, в этом сезоне команды только раз противостояли друг другу – поединок в Ханты-Мансийске завершился минимальной викторией Адмирала 1:0.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал шайб Адмирала больше 3» за коэффициент 1,6 от букмекерской конторы 1хбет.
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