Адмирал – Югра. Прогноз на матч (23.12.2016)

Адмирал сыграет с Югрой в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева предстоящей встречи имеют более серьезную турнирную мотивацию, ведь они ведут борьбу за выход в плей-офф, тогда как коллектив из Ханты-Мансийска наверняка уже не «восстанет из пепла» и потерял надежду.





Адмирал находится в Восточной конференции на 8-й строчке, несколько усугубив свое положение после двух поражений подряд. Отметим, что очень много Адмирал пропускает как для середняка, например, даже Нефтехимику команда позволила отличиться 5 раз, в итоге выиграв 7:5.





Предположим, что Югра против Адмирала сыграет результативно, хотя это и не означает успех для гостей. В прошлой выездной встрече против Адмирала Югра отличилась трижды, но в итоге уступила 4:3, подобное развитие событий вполне ожидаемо и сейчас. С другой стороны, в этом сезоне команды только раз противостояли друг другу – поединок в Ханты-Мансийске завершился минимальной викторией Адмирала 1:0.