Атлетик Бильбао – Расинг. Прогноз на матч (22.12.2016)

Атлетик Бильбао в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании примет Расинг. Первая встреча в Сантадере завершилась минимальной победой басков 2:1, что делает их еще более явными фаворитами в борьбе за выход в следующую стадию турнира.





Даже минимальное поражение 1:0 в предстоящей встрече устроит Атлетик, только вот вряд ли хозяева станут рисковать, а сделают все возможное, чтобы решить исход противостояния в свою пользу еще до перерыва, отличившись, например, дважды.





Атлетик значительно превосходит Расинг в классе - на данный момент Бильбао занимает место в верхней части таблицы Примеры, а соперник выступает в Сегунде Б, о чем здесь еще говорить. Да Расинг имеет все шансы в скором времени вернуться в Сегунду, а для этого необходимо приложить все силы, сосредоточиться именно на чемпионате.





Скорее всего, Расинг пожертвует Кубком, точнее, это уже случилось, ведь команда прекрасно понимает, что в гостях ей не обыграть басков, соответственно, нет надежды после домашнего фиаско на успех, не проиграть бы мощному сопернику вовсе разгромно. Предположим, что Атлетик выиграет в 2 мяча.