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Сельта – УКАМ Мурсия. Прогноз на матч (22.12.2016)
Дата события: 22 декабря 21:00

Сельта примет клуб УКАМ Мурсия в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании. Первая встреча завершилась минимальной победой коллектива из Виго 1:0, что оставляет шансы номинальным аутсайдерами противостояния.


Только вот Мурсии для дальнейшего продвижения по турниру необходимо в предстоящем поединке обыгрывать более мощного соперника, а сделать это в Галисии будет практически невозможно. Да, Сельта не всегда идеальна в обороне, она бывает нестабильна, и все же уступить Мурсии коллектив не должен, а вот разгромная победа хозяев весьма ожидаема, особенно, если Сельта найдет в себе мотивацию деклассировать соперника.


Вероятность того, что в предстоящем матче Сельта включится на все сто есть, ведь в прошлых двух турах испанской Примеры команда терпела неудачи, а значит, ей нужно реабилитироваться перед болельщиками. В 8-ми предыдущих матчах на своем поле Сельта сыграла только одну «низовую игру», разойдясь миром со Стандартом на групповой стадии Лиги Европы, предположим, что встреча с Мурсии не окажется менее результативной, чем обычно.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча больше 2» за коэффициент 1,42 от букмекерской конторы 1хбет.
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