Алавес – Химнастик. Прогноз на матч (22.12.2016)

Алавес примет Хинмастик в ответном поединке 1/16 финала Кубка Испании. Первый матч завершился уверенной победой Алавеса со счетом 3:0, причем выиграли гости той встречи. Конечно, такой результат лишил интриги противостояние, но остается она в конкретно взятом матче.





Химнастик постарается взять реванш, если не обыграв так же разгромно соперника, то хотя бы просто победив. Гости являются явными аутсайдерами встречи, но у них более серьезная мотивация, к тому же у Алавеса на повестке дня совсем другие вопросы.





В Алавес мало кто верил в перед началом сезона, но команда в первой половине чемпионата показала себя с лучшей стороны, особенно здорово действую в последнее время. Это не гарантирует Алавесу беззаботный второй круг, по-прежнему команда будет оставаться аутсайдером в большинстве поединков, в котором примет участие, не исключен и итоговый вылет коллектива, вернувшегося совсем недавно из Сегунды в Примеру.





Химнастик, в свою очередь, проиграв в 4-х матчах подряд, еще больше усугубил турнирное положение. На данный момент команда замыкает таблицу Сегунды, что говорит о невысоком классе соперника Алавеса, а значит, он не выиграет всухую как минимум.