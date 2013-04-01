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Лига чемпионов. Стяуа - Спортинг
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Начало 23 августа 2017 в 21:45
Лига Чемпионов. Квалификация.
Стяуа -
Спортинг онлайн | Champions League. Qualification.
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Стяуа -
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Стяуа -
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