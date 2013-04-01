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Лига чемпионов. Спортинг - Стяуа

1xBet
Спортинг vs Стяуа
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Начало 15 августа 2017 в 21:45
Лига Чемпионов. Квалификация. Спортинг - Стяуа онлайн | Champions League. Qualification. Sporting - Steaua watch online
Смотреть онлайн Спортинг - Стяуа | Прямая видео трансляция матча Спортинг - Стяуа

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