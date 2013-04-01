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Лига Чемпионов. Астана - Селтик
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Начало 22 августа 2017 в 18:30
Лига Чемпионов. Квалификация. Астана - Селтик онлайн | Champions League. Qualification.
Astana
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Celtic
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Астана - Селтик
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Астана - Селтик
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