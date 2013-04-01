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Лига Чемпионов. Селтик - Астана
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Начало 16 августа 2017 в 21:45
Лига Чемпионов. Квалификация. Селтик - Астана онлайн | Champions League. Qualification. Celtic - Astana watch online
Смотреть онлайн Селтик - Астана | Прямая видео трансляция матча Селтик - Астана
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