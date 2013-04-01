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253093

Дженоа - Наполи

1xBet
Дженоа vs Наполи
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Идёт онлайн
Начало 25 октября 2017 в 21:45
Чемпионат Италии. Дженоа - Наполи онлайн | Italian Serie A. Genoa - Napoli online
Смотреть онлайн Дженоа - Наполи | Прямая видео трансляция матча Дженоа - Наполи
Ссылка Источник просмотра Инструкция к просмотру Скорость Телеканал Язык Формат Трансляция
№ 1 SopCast Настройка 2000 kbps Матч! Арена HD Русский 16:9 Смотреть
№ 2 AceStream Настройка 1500 kbps Матч! Арена Русский 16:9 Смотреть
№ 3 AceStream Настройка 1500 kbps Матч! Арена Русский 16:9 Смотреть
№ 4 AceStream Настройка 5000 kbps Setanta Sports HD Русский 16:9 Смотреть
№ 5 AceStream Настройка 9000 kbps Матч! Арена HD Русский 16:9 Смотреть
№ 6 AceStream Настройка 9000 kbps Матч! Арена HD Русский 16:9 Смотреть

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