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Фрайбург - Шальке

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Фрайбург vs Шальке
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Начало 7 мая 2017 в 18:30
Чемпионат Германии. Фрайбург - Шальке онлайн | Bundesliga. Freiburg - Schalke watch online
Смотреть онлайн Фрайбург - Шальке | Прямая видео трансляция матча Фрайбург - Шальке

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