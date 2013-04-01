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182800
Фрайбург - Шальке
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Начало 7 мая 2017 в 18:30
Чемпионат Германии. Фрайбург - Шальке онлайн | Bundesliga. Freiburg - Schalke watch online
Смотреть онлайн Фрайбург - Шальке | Прямая видео трансляция матча Фрайбург - Шальке
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